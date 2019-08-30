القوس والسهم يحصد ذهبية فرق الرجال في الألعاب الأفريقية

توج منتخب الرجال القوس والسهم بذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب. توج منتخب الرجال بالميدالية الذهبية في منافسات فرق الرجال بعد الفوز على تونس في النهائي بمدينة مولاي رشيد فرق الرجال بعد الفوز على تونس في النهائي بمدينة مولاي رشيد الرياضية في الرباط. ومثل المنتخب المصري في النهائي، اللاعبين يوسف طلبه وشريف أشرف وبهاء علي. كان منتخب السيدات حقق ذهبية الفرق ويضم ريم منصور وميرا الشماع وأمل إسماعيل. يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.

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