حسن مصطفى يطالب باستثمار فوز منتخب مصر بلقب كأس العالم للناشئين

في تصريحات خلال وجوده لمتابعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب)، المقامة حاليًا في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن حصول منتخب مصر للناشئين على لقب كأس العالم يعد بداية طيبة لبناء جيل جديد لكرة اليد المصرية للمنافسةعلى المستوى العالمي.
قال الدكتور حسن مصطفى، إن حصول منتخب الناشئين على اللقب العالمي هو بداية جيدة لابد أن يأتي من بعدها دعم كبير من الدولة لهذا الفريق، وللاتحاد المصري لكرة اليد، للعودة للمنافسة على المستوى العالمي، مشيرًا إلىأن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للفريق فور عودته ومنح أعضاءه وسام الرياضة من الطبقة الأولى، هي بارقة الأمل ودليل على بداية اهتمام الدولة بالفريق ودعمه خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن بناء فريق قادر على المنافسة على المستوى العالمي أمر ليس بالهين، أو السهل ويحتاج لسنوات من العمل والصبر والعمل الجاد من جانب الاتحاد المصري لكرة اليد، ومن خلفه دعم كبير من الدولة.
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