ناشئات الكرة الطائرة يواجهن البرازيل وديًا استعدادًا لكأس العالم

يلتقي منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للناشئات نظيره البرازيلي في السادسة مساء اليوم الجمعة على صالة ستاد القاهرة الدولي استعدادا لبطولة كأس العالم ، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 5 إلى 14 سبتمبر المقبل.

تأتي المباراة ضمن خطة الاتحاد المصري للكرة الطائرة والجهاز الفني للمنتخب، من

أجل إكساب الاعبات خبرة الاحتكاك الدولي، والتجانس بين كل صفوف الفريق، تمهيدا للحدث الأهم للعبة على المستوى الدولي.

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، إلى جوار كل من البرازيل والصين والكاميرون وبورتريكو.

ويقود الفريق ماركو أنطونيو مديرا فنيا

وعماد نور مدربا عاما وسيد طه مدرب و ياسمين عبدالرءوف أخصائية العلاج الطبيعي ومحمود حسن أخصائي لياقة بدنية ومحمد رمضان إداري .

وضمت القائمة 12 لاعبة وهن : سابين عابد و ندى وليد و نور إيهاب و سلمى يوسف و سما عماد و لوجين ياسر و ساندي خالد وآية النادي ومي غزال ومريم ثابت و فريدة الحناوي وسلمى صالح .