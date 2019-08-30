رغم إيقافه محليًا.. محمد معروف حكمًا لمباراة إثيوبيا وليسوتو بتصفيات كأس العالم

اختير الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة اثيوبيا وليسوتو المقرر اقامتها يوم 4 سبتمبر المقبل بالعاصمة الاثيوبية ضمن منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 . ويعاون معروف في ادارة المباراة طاقم تحكيم مصر يضم كلا من يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، والحكم الرابع محمود البنا. وكان معروف قد تعرض للايقاف من قبل لجنة الحكام باتحاد Advertisements الكرة المصري، لفترة غير محددة بسبب الاخطاء التي ارتكبها اثناء ادارته لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر . الكرة المصري، لفترة غير محددة بسبب الاخطاء التي ارتكبها اثناء ادارته لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر . ويرى مسئولو اللجنة أن معروف تغاضى عن احتساب 4 ركلات جزاء بواقع اثنين للزمالك ومثلهما لفريق المقاصة. وتعرض محمد معروف لانتقادات لاذعة من مسئولي الناديين عقب نهاية اللقاء حيث اتهمه أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة بالتغاضي عن احتساب ركلتي جزاء لصالح فريقه خلال المباراة . عقب نهاية اللقاء حيث اتهمه أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة بالتغاضي عن احتساب ركلتي جزاء لصالح فريقه خلال المباراة . كما شن مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك هجوماً نارياً علي معروف بسبب اخطاءه وعدم احتساب ركلتي جزاء لصالح الفريق الابيض وعدم طرد ميدو جابر لاعب المقاصة، قبل ان يطلب بشكل رسمي طاقم تحكيم اجنبي لادارة مباراة الفريق المقبلة في نصف نهائي كأس مصر امام الاتحاد السكندري .

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