القوس والسهم يحصد ذهبية فرق السيدات في الألعاب الإفريقية

توج منتخب سيدات القوس والسهم بذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وتوج منتخب السيدات بالميدالية الذهبية في منافسات فرق السيدات بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي بمدينة مولاي رشيد الرياضية في الرباط. ومثل المنتخب المصري في النهائي، اللاعبات آمال آدم وريم منصور وميرا الشماع. يقود الفريق المدير الفني ماجد محيي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم. Advertisements

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