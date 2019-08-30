لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد معروف بسبب لقاء الزمالك والمقاصة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف محمد معروف الحكم الدولي لفترة غير محددة، بسبب أخطاؤه في مباراة الزمالك والمقاصة التي أقيمت أول أمس بريع نهائي كأس مصر وفاز بها الأبيض 1/0. مباراة الزمالك والمقاصة التي أقيمت أول أمس بريع نهائي كأس مصر وفاز بها الأبيض 1/0. ويرى مسئولو اللجنة أن معروف تغاضى عن احتساب 4 ركلات جزاء بواقع اثنين للزمالك ومثلهما لفريق المقاصة.

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