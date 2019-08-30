وزير الرياضة يصل المغرب لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية

وصل، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩

الي ٣١ أغسطس الجاري.

كما سيشهد وزير الرياضة، اليوم، عددا من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الألعاب

المختلفة. وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الافريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الألعاب الأفريقية.