رياضة | مستمرة منذ 1000 يوم تقريبًا.. هل يفك النصر "عقدة الإحساء"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستمرة منذ 1000 يوم تقريبًا.. هل يفك النصر "عقدة الإحساء"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يدخل نادي النصر اليوم مباراته أمام نادي الفتح السعودي في إطار الجولة الثانية في بطولة دوري المحترفين السعودي، ويبحث النصر خلال مباراته أمام الفتح عن إنتصار غاب لأكثر من 3 مواسم أمام نادي الفتح في مدينة الإحساء، وهذا بعد ما إنتصر النصر في مباراته الأولى أمامم نادي ضمك بهدفين مقابل لاشيء.
ويطمح نادي النصر في تحقيق الفوز الثاني له ليجعله في صدارة الدوري السعودي منذ البداية، ولكن نادي الفتح لن يكون خصم سهل بالنسبة للنصر، خاصة في ظل رغبة الفريق في تحقيق أولى نقاطه في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر الفريق في اللقاء الأول له في بطولة دوري المحترفين السعودي أمام نادي الشباب السعودي 2-1.
والجدير بالذكر، بأن أخر فوز لنادي النصر على حساب نادي الفتح في ملعب الأخير " ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" في الأحساء في المباراة التي جمعت الفريقين في 12 ديسمبر 2016، لم ينجح نادي النصر في تحقيق أي فوز على حساب الفتح في الإحساء، حيث تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في موسم 2017-2018، وتعادلا بشكل سلبي في مباراة الموسم الماضي.
فهل ينجح نادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي، روي فيتوريا، في تحقيق الإنتصار اليوم على حساب الفتح في قلب ملعبه في الإحساء ويتصدر بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ بداية الموسم، ويرسل رسالة إلى كل منافسيه، بأنه قادم بقوة للدفاع عن لقبه في هذا الموسم الصعب، أم إن نادي الفتح سيحقق أولى مفاجآت الموسم ويعطل قطار نادي النصر، ويوقف سلسلة إنتصاراته المتتالية في بطولة الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.