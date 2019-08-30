رياضة | مستمرة منذ 1000 يوم تقريبًا.. هل يفك النصر "عقدة الإحساء"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستمرة منذ 1000 يوم تقريبًا.. هل يفك النصر "عقدة الإحساء"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي النصر اليوم مباراته أمام نادي الفتح السعودي في إطار الجولة الثانية في بطولة دوري المحترفين السعودي، ويبحث النصر خلال مباراته أمام الفتح عن إنتصار غاب لأكثر من 3 مواسم أمام نادي الفتح في مدينة الإحساء، وهذا بعد ما إنتصر النصر في مباراته الأولى أمامم نادي ضمك بهدفين مقابل لاشيء.

ويطمح نادي النصر في تحقيق الفوز الثاني له ليجعله في صدارة الدوري السعودي منذ البداية، ولكن نادي الفتح لن يكون خصم سهل بالنسبة للنصر، خاصة في ظل رغبة الفريق في تحقيق أولى نقاطه في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر الفريق في اللقاء الأول له في بطولة دوري المحترفين السعودي أمام نادي الشباب السعودي 2-1.