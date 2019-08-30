رياضة | القوس والسهم يحصد ذهبية فرق السيدات في الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوس والسهم يحصد ذهبية فرق السيدات في الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج منتخب سيدات القوس والسهك بذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتوج منتخب السيدات بالميدالية الذهبية في منافسات فرق السيدات بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي بمدينة مولاي رشيد الرياضية في الرباط.

ومثل المنتخب المصري في النهائي، اللاعبات آمال آدم وريم منصور وميرا الشماع.

ومن جانب اخر وصل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩ الي ٣١ أغسطس الجاري.

كما سيشهد وزير الرياضة اليوم عدد من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الالعاب المختلفة.

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وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الافريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الالعاب الأفريقية.وزير الرياضة يصل المغرب لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية

وصل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩ الي ٣١ أغسطس الجاري.

كما سيشهد وزير الرياضة اليوم عدد من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الالعاب المختلفة.

وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الافريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الالعاب الأفريقية.

يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.