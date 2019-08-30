رياضة | الأن.. نتائج قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" (لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأن.. نتائج قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" (لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع معكم الان قرعة الدوري الاوروبي يتم إجراء القرعة لمرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي "اليوروباليج" 2019-2020 الان يوم الجمعة 30أغسطس 2019 ومن المقرر أن تبدأ سيعقد الحفل في موناكو في منتدى غريمالدي، الذي أصبح مكانًا تقليديًا لسحوبات وأحداث الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.

يمكن مشاهدة قرعة المجموعات الدوري الأوروبي مباشرة على موقع UEFA ، والتي يمكن الوصول إليه في جميع أنحاء العالم ومجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل للقرعة، ومن المقرر إذاعة المباراة على القناة الإخبارية.

ستشمل قرعة مرحلة المجموعات 48 فريقًا ، سيتم تقسيمهم إلى 12 مجموعة من أربعة فرق. يتأهل الفائزون بالمركز الثاني والوصيف إلى دور الـ 32 ، حيث ينضم إليهم ثمانية فرق أنهت في المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. تصنف الفرق في أربعة أوعية بناءً على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. Advertisements

ويتكون تصنيف الفرق في الدوري الأوروبي كالتالي: