رياضة | قائمة منتخب أسبانيا استعدادا لمواجهتي جزر الفارو و رومانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة منتخب أسبانيا استعدادا لمواجهتي جزر الفارو و رومانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني الأولي، عن قائمة اللاروخا، استعدادا لمباراتي تصفيات كأس الأمم اﻻوروبية 2020 ضد جزر الفارو و رومانيا .

وقرر الاتحاد الإسباني، إلغاء المؤتمر الصحفي حدادا على وفاة بنت لويس إنريكي المدير الفني السابق لإسبانيا، ومواساته في الصدمة التي يمر بها حاليا.

وأعلن أشرف بن عياد مراسل شبكة "بي إن سبورت" في برشلونة، خبر مفجع خاص بالاسباني لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا وسابقاً نادي برشلونة الإسباني خلال 2014 حتى 2017.

وغرد أشرف بن عياد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفاة ابنة لويس إنريكي "9 سنوات فقط" بعد صراع مع المرض لمدة خمسة أشهر". وسبق للمدرب إنريكي أن تولى تدريب برشلونة "ب" وأيضاً نادي روما وسيلتا فيجو والفريق الأول في نادي برشلونة مروراً بتدريب منتخب إسبانياً منذ 2018. وعلى صعيد آخر؛ أكد أشرف بن عياد أن نادي برشلونة لم يصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا وذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين الناديين ظهر أمس اليوم الخميس في مدينة موناكو الفرنسية. وقال بن عياد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لحد الآن صفقة نيمار مازالت معقدة، الاتفاق مازال بعيداً بين الطرفين رغم التفاؤل الموجود سابقا في برشلونة، سنرى إلي أي حد قد يساهم اجتماع محتمل بين الإدارتين اليوم في موناكو في تقريب وجهات النظر". Advertisements وتابع حديثه: "المفاوضات جارية بين الطرفين ولا اتفاق بين الطرفين لحد الآن". ومن المنتظر أن تواجه إسبانيا رومانيا في 5 سبتمبر وبعده جزر الفارو يوم 8 سبتمبر وضمت القائمة كل من : في حراسة المرمي : دي خيا - كيبا - باو لوبيز خط الدفاع : جايا - جوردي البا - كارفاخال- هيرموسو - اوناي نونيز - راموس خط الوسط : ليورنتي - خيسوس نافاس - باريخو - سيرجيو بوسكيتس - رودري - تياجو آلكانتارا - ساؤول نيجويز - فابيان - سوسو - سيبايوس خط الهجوم : رودريجو - سارابيا - باكو الكاسير - اوريزبال

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