رياضة | سولشاير يُفجر مفاجآة حول عودة إبراهيموفيتش لـ مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يُفجر مفاجآة حول عودة إبراهيموفيتش لـ مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد، عن إمكانية عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مجدداً للعب في صفوف الشياطين الحمر بعد رحيله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال سولشاير، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "عودة زلاتان؟ لا أعتقد أن ذلك سيحدث، أعتقد أنه حظي بوقته في النادي، أنه حقق مسيرة رائعة مع النادي، ولو كان عمره 28 عامًا وليس 38 عامًا الشهر المقبل لاختلف الأمر كثيراً".

ولعب إبراهيموفيتش في صفوف مانشستر يونايتد من 2016 حتى 2018 ثم بعد ذلك انتقل للعب في لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي إلى الآن. وانتقل للحديث عن رحيل التشيلي ألكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، قائلاً: "تلك الإعارة ستُفيد الجميع في نهاية المطاف، بالنسبة لنا، سنشاهد مباريات إنتر كل أسبوع حتى نرى روميلو لوكاكو وألكسييس سانشيز لعبان معاً". Advertisements وأضاف: "أعتقد أن ألكسيس كان بحاجة للرحيل بعدما أمضى هنا 18 شهراً ولم تسر الأمور على نحوٍ جيد بالنسبة له، آمل أن ينجح معهم، بالنسبة لنا، حان الوقت ليشعر فتياننا بالمزيد من الضغط والمسؤولية، نحن جاهزون ذهنيًا لذلك". كما أشار سولشاير في حديثه إلى أنه لا تزال هناك مفاوضات جارية حتى الآن مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من أجل اقناعه بتجديد عقده مع الشياطين الحمر. ويحل فريق ساوثهامبتون ضيفاً على مانشستر يونايتد مساء يوم غدٍ السبت في إطار منافسات مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. ويحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الخامس بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط بينما ساوثهامبتون بالمركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

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