رياضة | 48 ساعة مثيرة في إنتظار جماهير الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 48 ساعة مثيرة في إنتظار جماهير الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو بأن جماهير نادي الهلال السعودي ستكون على موعد مع 48 ساعة من الإثارة والمفاجآت، وذلك بعدما قالت بعض الصحف السعودية، بأن إدارة الزعيم تخطط لإجراء أكثر من صفقة خلال الساعات المقبلة، وقبل أقل من يومين فقط من غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، قد توصلت إلى إتفاق مع واحد من اللاعبين المتوقع بأن يكون من الصفقات القوية قبل غلق الميركاتو، ولكن إدارة الهلال لم تكشف بعد عن هوية هذا اللاعب حتى الآن.

وكان نادي الهلال قد نجح في الحصول على أكثر من صفقة مميزة في السوق الحالي، حيث ضم المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو، والظهير الأيمن أمير كردي، وقلب الهجوم صالح الشهري، وهذا بجانب تحويل إعارة اللاعب كاريلو إلى بيع نهائي قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

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وكانت صحيفة ""Globoesporte" البرازيلية، قد قالت بأن الهلال قد توصل إلى إتفاق مع لاعب خط وسط ونجم نادي كورينثيانز البرازيلي، جابرييل، من أجل أن ينضم الأخير مساء الجمعة إلى صفوف نادي الهلال السعودي، وذلك قبل نحو يوم واحد من غلق سوق الإنتقالات.

وأشارت الصحيفة البرازيلية، بأن اللاعب سيتم الإعلان عن توقيعه لصفوف الزعيم بصورة رسمية، بعدما يتخطى الكشف الطبي، الذي سيتم إجراء مساء اليوم عليه في مدينة الرياض.

يذكر بأن نادي الهلال كان يرغب في الحصول على خدمات لاعب خط وسط وجناح نادي فلامنجو البرازيلي، الكولومبي جوستافو كويلار، ولكن يبدو بأن هذه الصفقة في طريقها للفشل بسبب المطالبات المادية لناديه البرازيلي، والذي ظل يماطل في الصفقة لشهور طويلة.