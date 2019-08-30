رياضة | مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 30-8-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 30-8-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، عدة مباريات ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2019-2020، وذلك بعدما بدأت مباريات هذه الجولة مساء أمس الخميس، بمواجهات العدالة مع ضمك، ومباريات الفيحاء والحزم.

وستبدأ مباريات اليوم من الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم، مع مباراة نادي الشباب السعودي أمام نادي الفيصلي، وذلك في تمام الساعة 5:55 بتوقيت القاهرة، والساعة 6:55 بتوقيت مكة المكرمة، سيتم نقل المباراة عبر قناة KSA SPORT.

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وثاني مواجهات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020، ستكون مباراة الوحدة السعودي أمام أبها، وذلك في تمام الساعة 7:40 بتوقيت القاهرة و8:40 دقيقة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، وستنقل قناة KSA SPORT المباراة بين الوحدة وأبها.

في حين سيتكون أقوى مواجهات اليوم في بطولة الدوري السعودي هي مباراة نادي النصر السعودي حامل لقب بطولة الدوري في الموسم الماضي أمام نادي الفتح في الساعة 7:40 بتوقيت القاهرة و8:40 دقيقة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، ومن المتوقع بأن يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة KSA SPORT، بوجود إستوديو تحليلي مميز لنقل وتحليل كل أحداث المباراة، بتواجد ضيوف من نجوم كرة القدم السعودية السابقين.

وكان مدرب نادي النصر السعودي، البرتغالي روي فيتوريا، قد تحدث عن مواجهة فريقه أمام نادي الفتح، وأكد بأن العالمي يرغب في إستمرار إنتصاراته في بطولة الدوري السعودي، لذا فلا بديل عن تحقيق ثلاث نقاط هامة على حساب نادي الفتح السعودي في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري المحترفين، وذلك قبل أن يعود النصر من جديد للتركيز في بطولة دوري أبطال آسيا ومباراة العودة في دور ربع النهائي أمام نادي السد القطري.