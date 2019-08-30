رياضة | راحة سلبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت الغيني بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة سلبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت الغيني بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من تدريبات الكرة اليوم، استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني إستوائي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار يوسف، بعد تحديد موعد ذهاب دور 32 للبطولة، لإعطاء اللاعبين فرصة جيدة للتواجد مع أهاليهم قبل السفر في أدغال إفريقيا خلال البطولة.

وكشف مسئولو النادي الأهلي عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ32 من البطولة الإفريقية بعدما تغلب على نظيره إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وأعلن نادي كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام الأهلي. ويخوض الأهلي تدريباته يوميًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار التحضير لمباراة كانو سبورت الغيني. ويقود محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر مران الفريق الأحمر لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفًا للمقال مارتن لاسارتي. وأقال الأهلي مارتن لاسارتي عقب الخسارة من فريق بيراميدز بهدف نظيف، ليودع بطولة كأس مصر. استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قيد الرباعي أحمد حمدي وحسين السيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير في قائمة الفريق الأحمر المحلية. Advertisements وجاء قرار مسئولو الأهلي بضم الرباعي للقائمة المحلية، بعدما كان لاسارتي قد اختار من قبل 26 لاعبًا ليتم اليوم الفريق القائمة بقيد الرباعي حمدي وحسين ومحمود وسعد. وشهدت القائمة النهائية خروج الثنائي مؤمن زكريا وكريم وليد "نيدفيد" بسبب الإصابة، وتأجيل انضمامهما للقيد الشتوي. وبعد الرباعي الجديد ستكون قائمة الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي – علي لطفي. خط الدفاع: سعد سمير – حسين السيد – أحمد فتحي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – رامي ربيعة – محمود متولي – محمود وحيد. خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسام عاشور – محمد محمود - أحمد حمدي - صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات - أحمد الشيخ – رمضان صبحي . خط الهجوم: جونيور أجاي – جيرالدو – صلاح محسن – مروان محسن - وليد أزارو. وانتظم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة، مساء أمس الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة. وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريباتٍ بدنيةً بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، خلال اليومين الماضيين، قبل أن ينتظم، اليوم، في التدريبات الجماعية. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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