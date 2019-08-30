اونلاين | أونلاين beIN SPORTS مشاهدة قرعة الدوري الأوروبي "يوروباليج" بث مباشر Man United تابع لايف بي إن سبورت

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تصنيف قرعة الدوري الأوروبي

التصنيف الأول: أرسنال، مانشستر يونايتد، إشبيلية، بورتو، روما، دينامو كييف، بشكتاش، بازل، سبورتينج لشبونة، سسكا موسكو، فولفسبورج، لاتسيو.

التصنيف الثاني: سبورتينج براجا، آينتراخت فرانكفورت، آيندهوفن، سيلتك، كوبنهاجن، كراسنودار، جينت، بوروسيا مونشنجلادباخ، يانج بويز، أستانا، أبويل نيقوسيا، لودوجوريتس رازجراد".

التصنيف الثالث: ولفرهامبتون، رين، فينورد، خيتافي، إسبانيول، سانت إيتيان، كاراباج، مالمو، بارتيزان، ستاندرد لييج، باشاك شهير، روزنبرج.

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التصنيف الرابع: رينجرز، طرابزون سبور، أوليكساندريا، دوديلانج، ألكمار، فيتوريا جيماريش، لاسك، فولفسبيرجر، سلوفان براتيسلافا، لوجانو، كلوج، فيرينكفاروس.

شروط قرعة الدوري الأوروبي وطريقة تقسيم الفرق على المجموعات

- عدم وقوع فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة.

- عدم وقوع أندية من روسيا وأوكرانيا في مجموعة واحدة، بسبب خلافات الحروب الماضية بينهما، ليقوم الاتحاد الأوروبي بإبعاد صدامهما مبكرًا.

- يضم دور المجموعات 48 فريقًا، سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، على أن يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني، وينضم إليهم ثمانية فرق أصحاب المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن تقام الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تختتم منافسات دور المجموعات يوم 12 ديسمبر القادم.

والجدير بالذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي حقق لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، بعد تغلبه على مواطنه أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف، وأحرز أهداف البلوز كلاً من أوليفيه جيرو، بيدرو رودريجيز، إيدين هازارد "هدفين"، بينما سجل أليكس أيوبي هدف الجانرز الوحيد.