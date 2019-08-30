شقيق عمرو زكي: أخي في حالة حرجة ..ادعوا له بالشفاء

طالب صابر زكي، شقيق عمرو زكي نجم الزمالك ، الجميع بالدعاء لشقيقه، اللاعب الدولي السابق، بعد الحادث الذي تعرض له على طريق الساحل الشمالي، صباح اليوم الجمعة،وفقًا لما ذكره موقع الوطن سبورت.

وقال صابر ذكي، في تصريح خاص لـ"الوطن سبورت": "عمرو في غيوبة حاليا وتعرض لكسر في الحوض والضلوع، وقررت على مسئوليتي الشخصية نقله من مستشفى العلمين إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس".

وأضاف: "فضلت نقل شقيقي إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس حتى تتوفر له كل الإمكانيات ويحصل على الإسعافات اللازمة".

يذكر أن عمرو زكي، 36 عاما، بدأ مسيرته الكروية عام 2001 مع فريق المنصورة ثم انتقل إلى إنبي ومنه إلى الزمالك، قبل اللعب في أوروبا لعدد من الأندية أبرزها ويغان وهال سيتي.

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وتوج زكي بألقاب عدة خلال مسيرته، أبرزها بطولتي كأس أمم أفريقيا 2006 و2008 منتخب مصر، وبطولتي كأس مصر مع إنبي والزمالك موسمي 2005 و2008.

واعتزل المهاجم الملقب بـ"البلدوزر" كرة القدم عام 2015.