ميتشو يواجه أزمة في جهازه بالزمالك بعد اعتذار “كيريتش”

يسعي مجبس إدارة ميت عقبة بتقديم كافة السبل لدعم جهازها الفني الجديد، وبالرغم من ذلك إلا أن الصربى ميلوتين سريدويفيتش “ميتشو” المدير الفني لفريق الزمالك، يواجه أزمة في استكمال الجهاز المعاون له، عقب اعتذر مومير كيريتش والذي كان من المقرر أن يتولى منصب مدرب حراس المرمى.

حيث تفاجئ ميتشو بأن مومير كيريتش والذي يتولى تدريب حراس مرمى أحد أندية الدوري الصيني يقدم اعتذاره وانه لن يتمكن من القدوم إلى مصر والانضمام لجهازه المعاون بالزمالك،حيث انه لم يتمكن من فسخ تعاقده مع ناديه الصيني، وبذلك يضطر ميتشو من البحث عن مدربين حراس أخرين.

وقد قدم سيرة ذاتية لأحد المدربين الصربيين يبلغ من العمر 31 عامًا، ولكن إدارة الزمالك ابدت رفضها لطلبه،حيث أن السيرة الذاتية التي قدمها “ضعيفة جدًا” وأن سن المدرب لا يشير إلى امتلاكه الخبرة الكافية التي تتناسب مع نادى كبير بحجم الزمالك.