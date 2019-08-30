النني على أعتاب بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية اقتراب الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، من الانتقال على سبيل الإعارة إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" صباح الجمعة أن النني سيصل اليوم إلى مدينة أسطنبول في تركيا للتوقيع مع بشكتاش، قبل غلق نافذة الانتقالات يوم الإثنين المقبل.

وسيتحمل النادي التركي تكاليف الراتب الذي يتقاضاه النني مع آرسنال، والمقدر بمبلغ 55 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وفقًا لتقارير إنجليزية.

تأتي رغبة بشكتاش في التعاقد مع النني لتعويض رحيل لاعب وسط الفريق جاري ميديل، قائد منتخب تشيلي، إلى صفوف بولونيا الإيطالي بشكل رسمي أمس الخميس.

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واحتل بشكتاش المركز الثالث في الدوري التركي في الموسم الماضي (2018-19)، ولعب مباراتين حتى الآن في الموسم الحالي حيث خسر من سيفاس سبور (3-0) قبل أن يفوز على جوزتبه بنفس النتيجة.

ويشارك بشكتاش في النسخة الجديدة للدوري الأوروبي (2019-2020) حيث يتواجد في التصنيف الأول للبطولة القارية.

وكان أوني إيمري، المدير الفني للجانرز، أخبر النني أنه بحاجة لمغادرة النادي قبل نهاية الميركاتو الجاري للحصول على فرصة المشاركة.

ولعب النني ثماني مباريات فقط في الدوري الإنجليزي مع آرسنال خلال الموسم الماضي، مع سبع مباريات أخرى في الدوري الأوروبي، والتي انتهت بالهزيمة أمام غريمه تشيلسي في النهائي.

يُذكر أن النني انتقل إلى آرسنال عام 2016 قادما من بازل السويسري مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، وخاض اللاعب المصري 89 مباراة بقميص الجانرز، وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.