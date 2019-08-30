بالصور.. حادث مروع لعمرو زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تعرض عمرو زكي، لاعب المنتخب والزمالك السابق، لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي.
وتسبب الحادث في تهشم السيارة وتعرض زكي لجروح بالغة، ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأكد سعيد لطفي، لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل "فيس بوك" أن حالة اللاعب الصحية لا تزال في خطر.
عمرو زكي بدأ مسيرته عام 2001 مع المنصورة قبل أن ينتقل إلى إنبي ومنه إلى الزمالك، حيث ذاع صيته كأفضل مهاجمي مصر.
يذكر أن صاحب الـ36 عامًا اعتزل كرة القدم عام 2015، وتُوج مع منتخب مصر ببطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008.
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