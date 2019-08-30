رسميًا.. أوليفر كان رئيسًا تنفيذيًا لبايرن ميونيخ بداية من 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن بايرن ميونيخ الألماني رسميًا صباح اليوم الجمعة تعيين حارس المرمى السابق أوليفر كان ضمن المجلس التنفيذي لبطل البوندسليجا في المواسم السبعة الأخيرة.

وسيتولى كان رئاسة بايرن وكذلك منصب الرئيس التنفيذي للنادي بداية من عام 2022، عقب نهاية عقد كارل-هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي الحالي، في 31 ديسمبر 2021.

وقال كان (50 عامًا): "إنه شرف كبير لي أن أكون عضوا من أعضاء مجلس الإدارة ثم أكون الرئيس التنفيذي للنادي، أود أن أشكر الإدارة وأولي هونيس (رئيس النادي) على هذه الثقة الكبيرة".

وكان أولي هونيس، رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ، قرر التنحي عن منصبه في وقت لاحق من العام الحالي.

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صاحب الـ67 عاما لن يترشح لإعادة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة النادي في 15 نوفمبر المقبل، كما سيتخلى عن منصبه في رئاسة اللجنة الإشرافية، لكنه سيظل عضوا في هيئة الرقابة.

وقال أولي هونيس عن أوليفر كان: "بالنظر إلى المستقبل، فنحن نرى أن أوليفر كان هو الحل المناسب لمنصب الرئيس التنفيذي للبايرن. فهو كان لاعبًا هامًا في تاريخ النادي".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "لقد كان قائد الفريق مع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني لسنوات عديدة، وفاز بجميع الألقاب التي يمكن الفوز بها تقريبًا، وقد كان دائمًا يمضي قدمًا في الالتزام والإرادة".

وأتم: "وحصل بعد نهاية مسيرته على ماجستير في إدارة الأعمال في الإدارة العامة وبدأ عمله، إنه يعرف كرة القدم ويعرف الاقتصاد جيدا ويحمل الحمض النووي لبايرن، فهو الرجل المناسب لبايرن في المستقبل".