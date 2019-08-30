بالصور.. نجوم القطبين في حفل خطوبة محمد صبحي حارس الزمالك

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احتفل محمد صبحي، حارس الفريق الأول بنادي الزمالك، والمنتقل حديثا لصفوف القلعة البيضاء من بتروجت، مساء أمس الخميس، بحفل خطوبته.
وحرص عدد كبير من لاعبي الزمالك على حضور خطوبة “صبحي” وعلى رأسهم محمد عواد، وكريم بامبو، وإمام عاشور، كما تواجد محمد مجدي أفشة وعمار حمدي لاعبا النادي الأهلي.
ويستعد الفريق الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، مساء غدً السبت، في إطار الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.
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