بالصور.. عمرو ذكي يتعرض لحادث سير مروع

تعرض عمرو ذكي نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر لحادث مروع بسيارتة الخاصة علي طريق الساحل الشمالي. ويتواجد عمرو ذكي حاليا في مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات. جدير بالذكر أن عمرو ذكي أنه مشواره الكروي داخل نادي المقاولون العرب بعد رحلة احترافية فاشلة في لبنان وغيرها من الدوريات العربية رغم تألقه في بداية مشواره داخل الدوري الإنجليزي.

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