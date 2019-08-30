الأهلى يرفض مغالاة شميدت.. ويفاضل بين فوساتى ودوارتى وأوتورى

رفض مسئولو النادى الأهلى مغالاة المدرب الألمانى روجير شميدت المدير الفنى الأسبق لفريق باير ليفركوزن، واستبعد فكرة التعاقد معه بعد أن أبدى شميدت تمسكه الشديد بشروطه المالية للعمل فى الأهلى فى المرحلة القادمة. المرحلة القادمة. وعاد إلى الصورة من جديد الثلاثى الأوروجويانى خورخى فوساتى الذى ارتفعت أسهمه بحسب مصادر فى النادى الأهلى خاصة فى ظل خبراته الطويلة فى مجال التدريب بجانب البرتغالى باولو دوارتى والبرازيلى باولو أوتوري. مجال التدريب بجانب البرتغالى باولو دوارتى والبرازيلى باولو أوتوري. ويدرس محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى حسم ملف التعاقد مع مدرب خلال الأيام القليلة القادمة من أجل قيادة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا بداية من دور الـ32 بمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

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