ميتشو يصحح أخطاء لاعبي الزمالك أمام المقاصة استعدادًا للاتحاد

رفع الجهاز الفني للزمالك حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة بنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد غدٍ الأحد، حيث رفض الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة بعد الانتهاء من مباراة مصر المقاصة، مساء أمس الأول، التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف لعبدالله جمعة، وخاض اللاعبون مرانهم فى العاشرة صباح أمس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

طالب ميتشو اللاعبين بغلق صفحة مباراة المقاصة، والتركيز فيما هو مقبل، وعقد جلسة سريعة مع اللاعبين عقب انتهاء المباراة لإبداء

ملاحظاته على أداء كل منهم في المباراة، كما عقد جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب الأول لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة المقاصة، وعلاج ظاهرة إهدار العديد من الفرص، حيث طلب ميتشو من اللاعبين أهمية استغلال الفرص التي تسنح لهم أمام مرمى الفريق المنافس، خصوصًا أن مباريات الكأس لا تقبل القسمة على اثنين وضرورة تسجيل أكثر من هدف لحسم المباراة مبكرًا.

عقب مباراة المقاصة قال ميتشو: لقد فعلنا ما بوسعنا لخدمة الفريق

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ورؤية العمل الجماعي الذي أهلنا إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر.. ومازال لدينا الكثير لنقدمه في الفترة المقبلة.

قرر الجهاز الفني للزمالك مشاهدة المباراة الأخيرة للاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، التي حسمها زعيم الثغر بهدف نظيف يحمل توقيع خالد قمر، من أجل دراسة الفريق السكندري ونقاط القوة والضعف لمنافسه.

أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، بأداء اللاعبين في المباراة أمام المقاصة، مؤكدًا أن المستوى الأفضل والتطور الفني للاعبين سيأتي رويدًا رويدًا، وأن الانسجام بين اللاعبين والتجانس مع الجهاز الفني ستصل للأفضل في الفترة المقبلة من خلال التدريبات، مؤكدًا أن سوء أرضية ملعب برج العرب أثر على أداء اللاعبين أمام المقاصة.