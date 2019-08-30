أشاد علي ماهر، المدير الفني لإنبي، بأداء لاعبيه خلال ودية الزيد الإماراتي الأخيرة، استعدادًا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز.
وخص ماهر اللاعب محمد شريف المعار من الأهلي بالإشادة في أول تجربة ودية له بعد انضمامه للفريق البترولي.
وكان المدير الفني لإنبي قد دفع بشريف في الشوط الثاني ونجح في تنفيذ تعليماته وسجل هدفا، ما جعل ماهر يزيد من حالة تفاؤله باللاعب المعار من الأهليكأحد الحلول في فعاليات بطولة الدوري الجديد.
كما أشاد ماهر بالمستوى الذى ظهر عليه لاعبو مواليد 97 و99 الذين تم الدفع بهم في ودية الزيد الاماراتي، حيث د فع بكل من: هشام عادل واحمد خالد واسامة جلال ومحمد عرابي مواليد 97 وكل من عمرو ناصر وعبد الرحمن عماد «99».
وكان فريق انبي قد فاز على الزيد الاماراتي بهدفين نظيفين في اللقاء الودي الذي اقيم اليوم باستاد بتروسبورت، أحرز الهدفين محمود صلاح المعار من بيراميدز، ومحمد شريف بواقع هدف في كل شوط.
وسوف يلعب انبي مع الإنتاج الحربي غدا وديا، بملعب المصانع الحربية بصلاح سالم، قبل السفر في اليوم التالي الى معسكر بالإسكندرية لمدة عشرة أيام.
قال على ماهر إن هدفه في الموسم المقبل تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي بعد أن تم ترميم الفريق بعدد من اللاعبين في جميع المراكز.
كانت هذه تفاصيل خبر علي ماهر: أحلامنا كبيرة في الدوري.. ونراهن على الجدد والصاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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