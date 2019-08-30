تعرّف على موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر.. والقنوات الناقلة

يلتقى فريقا بيراميدز وحرس الحدود، مساء اليوم، بملعب بتروسبورت، فى الدور ربع النهائى لكأس مصر.

حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل يلعب الفريقان وقتًا إضافيًا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر:

تنطلق مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة،

العاشرة بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود:

تنقل مباراة بيراميدز وحرس الحدود عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.

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يسعى بيراميدز إلى مواصلة عروضه ونتائجه الرائعة، تحت قيادة مدربه الفرنسى المتألق سباستيان ديسابر، بعد الإطاحة بالنادى الأهلى من الكأس بالفوز عليه بهدف نظيف، والفوز على النجمة الكونغولى ذهابًا وإيابًا فى الدور التمهيدى لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

يفقد بيراميدز جهود قائده ولاعب الوسط الدولى

عبدالله السعيد، بسبب الإصابة بشد فى عضلة السمانة.. بينما يستعيد الفريق جهود الغانى جون أنطوى بعد شفائه من الإصابة.

على الجانب الآخر، يخطط فريق حرس الحدود، بقيادة طارق العشرى لتحقيق مفاجأة والإطاحة بفريق بيراميدز من الكأس.

يسعى الجهاز الفنى للحرس إلى الاطمئنان على لاعبيه والصفقات الجديدة التى تعاقد معها فى تلك المواجهة الصعبة قبل انطلاق الموسم الجديد، خصوصًا بعدما نجا الفريق من الهبوط فى الموسم الماضى بصعوبة.

الفريق الفائز من مواجهة اليوم يلتقى بتروجيت فى الدور قبل النهائى فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت، بينما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى فى الثامنة مساء بعد غدٍ الأحد.