شاهد.. عمرو زكي يتعرض لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي

تعرض عمرو زكي، لاعب الزمالك ونجم المنتخب الوطني الأسبق، لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي. تسبب الحادث في تحطم سيارة عمرو زكي تمامًا، حيث نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية بشكل عاجل. حيث نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية بشكل عاجل. يذكر أن عمرو زكي كان أحد أبرز الأسماء في صفوف المنتخب الوطني، وشارك في التتويج بلقبي أمم ـفريقيا 2006، 2008، كما خاض تجربة احترافية في ويجان وهال سيتي الإنجليزيين قبل العودة مجددًا للزمالك قبل اعتزاله. أبرز الأسماء في صفوف المنتخب الوطني، وشارك في التتويج بلقبي أمم ـفريقيا 2006، 2008، كما خاض تجربة احترافية في ويجان وهال سيتي الإنجليزيين قبل العودة مجددًا للزمالك قبل اعتزاله. Advertisements

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