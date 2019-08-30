الكشف عن تفاصيل عقد سادس تشيلي في تاريخ الإنتر “أليكسيس سانشيز”

أكد مانشستر يونايتد أن مهاجمه الدولي التشيلي “أليكسيس سانشيز” انتقل إلى صفوف نادي الإنتر الإيطالي، مساء أمس الخميس، بنظام الإعارة حتى يونيه 2020، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية بالصفقة.

ورفض مانشستر يونايتد إدراج بند إمكانية الشراء، على أمل استعادة اللاعب لمستواه المعهود خلال الفترة التي سيقضيها مع النيراتزوري بموسم 2020/2019.

وقال مراسل شبكة PA media في مانشستر “إدارة مان يونايتد ستغطي حوالي 6.5 مليون جنيه إسترليني من راتب أليكسيس سانشيز خلال موسم 2020/2019، والإنتر ليس لديه خيار حق الشراء، الإعارة ستنتهي في 30 يونيه 2020”.

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ويمتد عقد أليكسيس سانشيز مع مانشستر يونايتد حتى يونيه 2022، ورغم المستوى المتواضع الذي ظهر به في المباريات التي لعبها مع الشياطين الحمر منذ انضمامه للفريق من آرسنال خلال ميركاتو يناير 2018، إلا أنه حافظ على قيمته السوقية كما هي (35 مليون يورو) بفضل الأداء الجيد الذي قدمه مع تشيلي في كوبا أميركا 2019.

وكانت إدارة الإنتر تبحث عن بديل للاعب الوسط الكرواتي “إيفان بيريسيتش” المنتقل مؤخرًا إلى بايرن ميونخ بنظام الإعارة مع إمكانية الشراء في يونيه 2020 بحوالي 30 مليون يورو، ووجدت في أليكسيس البديل المناسب لقدرته على لعب دور الجناح الأيسر والمهاجم المتأخر.

وسبق للإنتر التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد “روميلو لوكاكو” بحوالي 74 مليون جنيه إسترليني مطلع الشهر الجاري.

وبإنضمامه، سيبصح أليكسيس سانشيز، سادس لاعب تشيلي يُدافع عن ألوان الأفاعي (إنتر ميلانو) في التاريخ، وثاني تشيلي ينضم للإنتر من البريميرليج بعد جاري ميديل الذي إلتحق بالفريق عام 2014 من كارديف سيتي.

وافتتح الإنتر سلسلة تعاقداته مع اللاعبين التشيليين بالأسطورة “إيفان زامورانو” الشهير بـ “الهليكوبتر”، وانضم في يونيه 1996 من ريال مدريد، ومكث أربعة أعوام لينتقل بعدها إلى صفوف نادي أميركا المكسيكي.

وسجل زامورانو ما مجموعه 41 هدفًا في 150 مباراة رفقة الإنتر، وساهم في تتويج الأفاعي بلقب كأس الاتحاد الأوروبي بعد أن نجح في تكوين ثنائي ناري مع الأسطورة البرازيلية “رونالدو” – الظاهرة-.

والتالي قائمة بلاعبي تشيلي الذين مثلوا إنتر ميلانو