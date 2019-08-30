رياضة | محمد النني في تركيا للخضوع للكشف الطبي لنادي بشكتاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد النني في تركيا للخضوع للكشف الطبي لنادي بشكتاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل النجم المصري محمد النني إلى العاصمة التركية اسطنبول اليوم الجمعة، من أجل اتمام التعاقد مع نادي بشكتاش التركي قادما من آرسنال الإنجليزي.

وتبعاً للصحيفة التركية "اسبورت كومتر" فإن صاحب الـ 27 عام سيصل اليوم الجمعة إلى اسطنبول للتوقيع على عقود انتقاله لبشكتاش، ومن اجل الخضوع للكشف الطبي على أن يتم تقديمه غداً السبت.

وتابعت الصحيفة أن النني سينتقل لصفوف بشكتاش التركى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 18 مليون يورو.

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ويتقاضى محمد الننى راتباً أسبوعياً يصل لـ 55 ألف جنيه استرليني، علماً بأن عقد اللاعب المصري مع أرسنال ينتهي بعد ثلاث سنوات.

وأعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي ارسنال، فى وقت سابق، أن محمد الننى لاعب منتخب مصر سيكون خارج حساباته فى الموسم الجديد، مطالباً إياه بالبحث عن ناد آخر من أجل الحصول على فرصة اللعب أساسياً.

وشارك محمد الننى فى 17 مباراة فقط مع أرسنال فى الموسم المنقضى، منها 8 مباريات فى النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى توج بلقبها مانشستر سيتى، كما غاب عن المشاركة مع أرسنال في مباراتي نيوكاسل يونايتد وبيرنلي وليفربول الموسم الجاري.