رياضة | حادث مروع لـ عمرو زكي وينقل إلى المستشفى في حالة خطرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حادث مروع لـ عمرو زكي وينقل إلى المستشفى في حالة خطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مهاجم منتخب مصر السابق عمرو زكي صباح اليوم الجمعة لحادث مروع حيث انقلبت سيارته على طريق السريع المتجه الى الساحل الشمالي.

وأعلن صديق اللاعب سعيد لطفي نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع فيس بوك، أن الحادث مروع وحالة عمرو ذكي الصحية غير مطمأنة وتحت ملاحظة الأطباء الان.

ويعد عمرو زكي أحد أبرز نجوم الكرة المصرية وساهم في تحقيق بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006 ، 2008، كما لعب في الدوري الإنجليزي مع ويجان في موسم 2008 -2009، واستطاع تسجل 10 أهداف.