رياضة | إيهاب جلال يفجر مفاجآة بشأن ترشحه لتدريب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يفجر مفاجآة بشأن ترشحه لتدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي مفاجآة حول ترشحه لمهمة تدريب منتخب مصر خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري .

وخلال تصريحات لقناة أون سبورت قال جلال :"أنا لا أعرف شيئاً عن ترشيحي لتدريب المنتخب، تواترت اخبار كثيرة عن ترشيح أكثر من مدرب ولم يكلمني أحد".

ويجهز إيهاب جلال مع نادي المصري في مسابقة الكونفدرالية قبل أن يبدأ الموسم الجديد والمنافسة على الدوري المصري الممتاز.

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وأكمل جلال :"وأتمنى أن نوفق في تحقيق شيء ما أفضل ما تحقق في الموسم الماضي وتركيزي في الوقت الحالي مع النادي المصري فقط ".

وأضاف :"تولى مهمة منتخب مصر شيء يُشرف أي مدرب، لكن حتى الآن ليست هناك أية معلومات عن هذا الموضوع".

واختتم :"أعتقد أن الفترة الحالية في المنتخب ستكون للمدرب المصري، هناك مدراء فنيين جيدين من المصريين ومن الأجانب".