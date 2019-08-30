رياضة | موعد قرعة الدوري الأوروبي اليوم عبر قناة beIN SPORTS News

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة الدوري الأوروبي اليوم عبر قناة beIN SPORTS News والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، صوب إمارة موناكو الفرنسية، لمشاهدة فعاليات سحب قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2019 – 2020، وا

لمقرر إقامته ظهر اليوم، ويمكنكم متابعته حصريًا لذلك نعرض لكم موعد قرعة الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة لها.

موعد قرعة الدوري الأوروبي

تنطلق فعاليات سحب قرعة الدوري الأوروبي، في تمام الواحدة ظهر اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والثانية مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لفعاليات قرعة الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن يتم إذاعة المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports Newsالمفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 12604، H، الناقل الحصري لفعاليات قرعة الدوري الأوروبي، ويمكنكم الاستمتاع بنقلها المباشر للقرعة فور انطلاقها في موعدها المحدد.

تصنيف قرعة الدوري الأوروبي

التصنيف الأول: أرسنال، مانشستر يونايتد، إشبيلية، بورتو، روما، دينامو كييف، بشكتاش، بازل، سبورتينج لشبونة، سسكا موسكو، فولفسبورج، لاتسيو.

التصنيف الثاني: سبورتينج براجا، آينتراخت فرانكفورت، آيندهوفن، سيلتك، كوبنهاجن، كراسنودار، جينت، بوروسيا مونشنجلادباخ، يانج بويز، أستانا، أبويل نيقوسيا، لودوجوريتس رازجراد". Advertisements

التصنيف الثالث: ولفرهامبتون، رين، فينورد، خيتافي، إسبانيول، سانت إيتيان، كاراباج، مالمو، بارتيزان، ستاندرد لييج، باشاك شهير، روزنبرج. التصنيف الرابع: رينجرز، طرابزون سبور، أوليكساندريا، دوديلانج، ألكمار، فيتوريا جيماريش، لاسك، فولفسبيرجر، سلوفان براتيسلافا، لوجانو، كلوج، فيرينكفاروس.

شروط قرعة الدوري الأوروبي وطريقة تقسيم الفرق على المجموعات

- عدم وقوع فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة.

- عدم وقوع أندية من روسيا وأوكرانيا في مجموعة واحدة، بسبب خلافات الحروب الماضية بينهما، ليقوم الاتحاد الأوروبي بإبعاد صدامهما مبكرًا.

- يضم دور المجموعات 48 فريقًا، سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، على أن يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني، وينضم إليهم ثمانية فرق أصحاب المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن تقام الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تختتم منافسات دور المجموعات يوم 12 ديسمبر القادم.