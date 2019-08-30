الان تتابع أخيرًا.. سان جيرمان يسمح بعودة نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس – الخليج 365

توصل ناديا برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق، على ما يبدو، بشأن قيمة اللاعب البرازيلي نيمار، فيما تقترب صفقة “عودته” إلى ناديه الإسباني من التحقق.

وبحسب المصادر، فقد عرض برشلونة 200 مليون يورو، أو ما يعادل تقريبا 221 مليون دولار، نقدا، بالإضافة إلى المدافع جان كلير توديبو ولاعب خط الوسط إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ولأسابيع بدا المقابل المادي العقدة الأبرز في الصفقة، بعد إصرار مسؤولي فريق العاصمة الفرنسية على عدم التفريط في اللاعب بمقابل مادي متواضع يقل كثيرا عما أنفقوه لضم اللاعب.

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وجاء هذا بعد لقاء مسؤولي الفريقين في باريس، الثلاثاء، لمناقشة الصفقة المحتملة.

وكان نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، انضم إلى باريس سان جيرمان منتقلا من برشلونة عام 2017 بصفقة قياسية عالمية بلغت حينها 220 مليون يورو، أو ما يعادل 243 مليون دولار.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قال مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل إن نيمار لن يشارك في المباراة أمام ميتز، الجمعة، ضمن بطولة الدرجة الأولى في الدوري الفرنسي.

وكان الجانبان خاضا جولات من المحادثات، وحصل اختراق في الجولة الأخيرة، ويبدو أن نيمار على وشك الانضمام مجددا إلى كامب نو قبل انتهاء اليوم الأخير من سوق الانتقالات في الدوري الفرنسي في الساعة الحادية عشر مساء الاثنين المقبل.

ومع ذلك، فإن الصفقة تتوقف على موافقة اللاعبين الثلاثة على الانتقال إلى باريس، على الرغم من أنهم لا يعلمون أي شيء عن تضمينهم في محادثات الانتقال إلى النادي الفرنسي، فيما قال وكيل ديمبيلي مؤخرا إنه “باق في برشلونة بنسبة 200 في المئة”.