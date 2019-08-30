تعرف على منافسات البعثة المصرية اليوم فى ختام دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب...

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جدة - عمرو شويل تشارك منتخبات البعثة المصرية فى منافسات اليوم من دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب وتختتم غدا والمنتخبات التى تشارك فى منافسات اليوم هى كلا من ..

ألعاب القوى يخوض لاعبى منتخب العاب القوى منافسات النهائيات وهو احمد بكرى وباسم محمد وبلال احمد و بسنت حسن وماجد عامر و حمادة احمد يخوض لاعبى منتخب العاب القوى منافسات النهائيات وهو احمد بكرى وباسم محمد وبلال احمد و بسنت حسن وماجد عامر و حمادة احمد

القوس والسهم تقام منافسات الفردى والفرق رجال وسيدات فى النهائيات تقام منافسات الفردى والفرق رجال وسيدات فى النهائيات الكانوى وفى الكانوى يخوض النهائيات سما احمد وصفا عفيفى و مؤمن مهران و سيف الدين السيد وحبيبة احمد وفرح محمد و مروة عفيفى و محمد عوض ورائد الحسينى Advertisements السلاح كما يخوض منتخب السلاح الرجال والسيدات منافسات الفرق الرماية يخوض منافسات الرماية ابراهيم شرف وامير ابو شقة وسركيس مارتايان

رفع الأثقال يلعب رجب عبدالله و سمر حسين وشيماء هريدى و حليمة عباس وجابر محمد ومحمد عبدالعزيز و عبدالرحمن السيد يلعب رجب عبدالله و سمر حسين وشيماء هريدى و حليمة عباس وجابر محمد ومحمد عبدالعزيز و عبدالرحمن السيد

المصارعة جمال محمد وسامى مصطفى وحسام ميرغنى و خالد عبدالله وخالد المعداوى

التنس جمال محمد وسامى مصطفى وحسام ميرغنى و خالد عبدالله وخالد المعداوى وفى التنس يخوض اللاعبين منافسات قبل النهائي فرق الرجال والسيدات

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