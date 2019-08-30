بايرن ميونخ يعلن تعيين أوليفر كان رئيسًا تنفيذيًا للنادي بداية من عام 2022...

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جدة - عمرو شويل أعلن نادي بايرن ميونخ الالماني اليوم، الجمعة، تعيين أسطورة حراسة المرمى، أوليفر كان رئيسًا تنفيذيًا للبايرن بداية من عام 2022.
وقال أوليفر كان في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي لبايرن ميونخ بموقع "تويتر"، "إنه شرف كبير لي أن أكون عضو من أعضاء مجلس الإدارة ثم أكون الرئيس التنفذي للنادي، أود أن أشكر الإدارة وأولي هونيس على هذه الثقة الكبيرة".
في حين قال أولي هونيس الذي قرر التنحي عن رئاسة نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل، "بالنظر إلى المستقبل، فنحن نرى أن أوليفر كان هو الحل المناسب لمنصب الرئيس التنفيذي للبايرن. فهو كان لاعبًا هامًا في تاريخ النادي".
ويتولى أوليفر كان منصب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ بداية من عام 2022، خلفاً لكارل هاينتس رومينيجه.
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