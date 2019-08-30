شكرا لقرائتكم ننشر صور حادث مروع لـ عمرو زكي بطريق الساحل الشمالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر سعيد لطفى نجم الزمالك السابق صورة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك لعمرو زكى مهاجم منتخب مصر بعد تعرضه لحادث صباح اليوم . وتعرض عمرو زكى مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق لحادث مروع على طريق الساحل الشمالى وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقل اللاعب للمستشفى

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تعرض عمرو زكى مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق، لحادث مروع على طريق الساحل الشمالى وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقل اللاعب للمستشفى.

ويعد زكي واحد من أفضل مهاجمي الكرة المصرية ، ولقب زكي بالبلدوزر بعد تألقه مع الفراعنة في نسختي 2006 و2008 وتتويجه ببطولتي كأس الأمم الإفريقية.



4d407a22-bf32-40e5-99e7-65c66be50829

Advertisements



2c56cb08-ccee-415b-b9b3-cc3bb3171033



b7cf4570-5b36-409a-b445-0b6786e21bd9



b493316a-63f9-40d3-9eaf-b986c5114d0d



e7baedd1-f9d5-4cf3-a3ea-d4bd8eafbd8c

بدأ ذكي مسيرته مع فريق المنصورة، قبل أن ينتقل لنادي إنبي ويتألق بصفوف الفريق البترولي وينتقل للدوري الروسي للعب بصفوف لوكوموتيف موسكو، ويتعرض لإصابة قوية تعيده مرة أخرى للدوري المصري من بوابة الزمالك.

قدم ذكي عروضا مميزة مع الزمالك، ولكن حالة الفريق لم تساعده ليرحل لتجربة إحترافية ناجحة بصفوف ويجان اتلتيك ويسجل 10 أهداف ويجذب الأنظار اليه، وتنهال عليه العروض من أندية المقدمة في البريمير ليج، ولكنه يفشل في الاستمرار بنفس الأداء بسبب عقلية اللاعب المصري.

ويعود للزمالك لفترة لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف ليعود للدوري الإنجليزي من بوابة هال سيتي ولكنه فشل مجددا لتنتهي قصته مع البريمير ليج بعد أن كان مرشحا للانضمام لليفربول.

انتقل بعدها البلدوزر لتجربة جديدة مع إليزجسبور التركي ولكنه لم يعرف طريق النجاح، ليخوض عدة تجارب فاشلة مع السالمية والرجاء المغربي والمقاولون وتنتهي مسيرته مع الملاعب مبكرا.

توج البلدوزر بعدة ألقاب خلال مسيرته أبرزها، بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006و2008، وبطولتي كأس مصر مع انبي والزمالك موسمي 2005و2008