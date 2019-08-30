شكرا لقرائتكم أزمة تعصف بـ "ميتشو" في الزمالك.. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الصربى ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفنى لفريق الزمالك، أزمة فى استكمال الجهاز المعاون له بالقلعة البيضاء، بعد اعتذر مواطنه مومير كيريتش الذى كان من المقرر أن يتولى منصب مدرب حراس المرمى.

وفوجئ ميتشو باعتذار مومير كيريتش الذى يتولى تدريب حراس مرمى أحد أندية الدورى الصينى عن القدوم إلى مصر والانضمام لجهازه المعاون فى القلعة البيضاء، وذلك بسبب عدم تمكن الصربى كيريتش من فسخ تعاقده مع ناديه الصينى، ليضطر ميتشو للبحث عن مدربين حراس أخرين، وعرض سيرة ذاتية لحد المدربين الصربيين الذى يبلغ من العمر 31 عامًا، إلا أن إدارة الزمالك رفضت طلب الخواجة، بداعى أن السيرة الذاتية التى عرضها "ضعيفة جدًا" وأن سن المدرب لا يشير إلى امتلاكه باع كبير من الخبرة التى تتناسب مع نادى كبير بحجم الزمالك.

ووفقًا لمصدر بإدارة قلعة ميت عقبة، فأن مجلس الإدارة حريص على تقديم كل الدعم لميتشو وجهاز المعاون، ويسعى دائمًا مرتضى منصور رئيس النادى لتحقيق كافة متطلباته من أجل تحقيق النجاح وحصد البطولات فى المرحلة المقبلة، إلا أن رفض التعاقد مع المدرب الذى تم عرضه ميشتو لتدريب حراس الفريق بعد اعتذار "كيريتش" جاء بسبب عدم توفر مقومات المدرب المميز والذى يستطيع أن يفيد الحراس بخبراته خاصة وإنه صغير السن، موضحًا أن الإدارة تحدثت مع ميتشو -الذى أقتنع بوجهة النظر- وطالبته بعدم التسرع فى اختيار مدرب حراس المرمى الأجنى، لاسيما وأن أيمن طاهر وافق على تولى المهمة فى الوقت الحالى وإن كانت بشكل مؤقت، وأكد فى العديد من المرات إنه سيستمر فى عمله لحين إبلاغه بقرار الرحيل فى حالة التعاقد مع مدرب حراس جديد.