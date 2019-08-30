شكرا لقرائتكم الأهلي يؤجل الحصول على تراخيص سفر البعثات لحسم المدير الفني الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة الكرة بالنادي الاهلي تأجيل التقدم بطلب الحصول على الموافقة الوزارية المعتادة لسفر البعثات الرياضية المصرية، حيث يسافر الأهلى الى غينيا الأستوائية لملاقاة فريق كانو سبورت فى لقاء الذهاب لدور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا أحد ايام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل.

ويأتى تأجيل الحصول على الموافقة الوزارية بسبب عدم الانتهاء من التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيخلف الأورجوياني مارتن لاسارتي، وكذلك باقى أعضاء الجهاز الفني المعاون لحين انتهاء التعاقد، والذي أكدت مصادرنا قرب انتهاءها خلال الساعات القليلة القادمة.