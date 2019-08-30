شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يستأنف تدريباته بعد الراحة من هزيمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة إلى التدريبات على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي، بعد فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق الفيومي عقب الخسارة من الزمالك في ربع نهائي كأس مصر الأربعاء الماضي.

وأوضح وليد هويدي ، مدير الكرة للمقاصة بأنه سيتم التنسيق مع الجهاز الفني للفريق لتجهيز بعض المباريات الودية ، لزيادة معدلات الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق الدوري العام .

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وأشار هويدي ، بان مباراة الزمالك تعد احتكاك قوي للاعبين في إطار تجهيزهم للموسم المقبل ، وبمزيد من الانسجام والتجانس والتأقلم سيظهر المقاصة بشكل مميز خلال الموسم الجديد.

كان المقاصة قد ودع ربع نهائي كأس مصر عقب الخسارة من الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي على ملعب برج العرب بالأسكندرية.