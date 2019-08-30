جمال الغندور يضم عبد الرؤوف ودرى بالتشكيل الجديد للجنة الحكام

صرح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، انه تم الاستقرار على ضم الثنائي تامر درى وياسر عبد الرؤوف، ضمن التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية، بجانب انه قام الغندور بالإبقاء على كلا من الثنائي وجيه أحمد وعزب حجاج ضمن التشكيل الجديد للجنة.

الجدير بالذكر أن الغندور قد تولى رئاسة لجنة الحكام الرئيسية خلفا لسمير عثمان والذي لم يبقي في منصبه ورحل بعد تعيينه بأسبوع تقريبا، وجاء تعين الغندور ضمن قرارات اللجنة المُعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي عقدت اجتماعها من أجل التوصل لعدة قرارات هامة لحسم بعض الأمور المُعلقة في كرة القدم المصرية في الوقت الراهن برئاسة عمرو الجنايني .