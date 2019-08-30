الإسماعيلي يرصد 20 ألف دولار راتباً شهرياً للمدرب الاجنبى

كشف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان ، عن انه تم تحديد مبلغ 20 ألف دولار كراتب شهري للمدير الفني الأجنبي، والذى سيتولى قيادة فريق الدراويش بالموسم الجديد، حيث انه تم الاستقرار على عدم الابقاء على محمود جابر المدرب الحالى والبحث عن مدرب جديد.

حيث أوضح الاسماعيلي أنه يفاضل بين المدرسة الصربية والفرنسية، حيث يدخل ضمن دائرة الاهتمام بالقلعة الصفراء كلا من الفرنسي سباستيان مينييه المدير الفني السابق للمنتخب الكيني و الصربي سرديان فاسليفيتش المدير الفني لمنتخب انجولا.

حيث يجري الفريق محاولاته للتوصل لاتفاق مادي مناسب مع احدهما خلال الأيام القادمة، وقبل بدء منافسات الدوري للموسم الجديد، وذلك من أجل إغلاق هذا الملف سريعاً قبل إنطاق منافسات الموسم الجديد، والتى يبدأها الفريق الأصفر بملاقاة أهلي بنى غازى الليبي .