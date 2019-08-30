الأهلي راحة من التدريبات اليوم ..والمدير الفني يجمع معلومات عن بطل غينيا

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادى الأهلي ان تم منح لاعبي الفريق راحة اليوم الجمعة من التدريبات، حيث سيستأنف الفريق تدريباته غداً السبت، وذلك ضمن استعداداته لمواجهة فريق كانو سبورت الغيني ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا خارج مصر أحد أيام 13 أ 14 أو 15 سبتمبر المقبل.

وقد جري الجهاز الفني للفريق تنفيذ مرحلة جمع المعلومات عن نادى كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية قبل المواجهة المرتقبة والتي من المقرر أن يقود فيها الفريق المدير الفني الجديد والذى يتم التفاوض معه حالياً وسيتم الإعلان عنه اسمه خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن كانو سبورت قد استطاع الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام ميكيل الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ64 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3 – 2 ليواجه الأهلي الذي هزم نظيره أطلع بره بطل جنوب السودان، بعدما حصدفى مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 13-0.