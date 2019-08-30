بيراميدز يواجه الحدود في دور الـ8 لكأس مصر ببتروسبورت الثامنة مساءا

يواجه فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود ضمن مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر والتي ستقام في تمام الساعة في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت، والتي من المنتظر ان تكون مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة مواجهات الكأس دائماً.

ولكن نجد أن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، بات في أزمة كبيرة عقب دخول عدد 6 لاعبين ضمن قائمة الإصابات داخل الفريق، وهم: الحارس أحمد الشناوي، ومحمد فتحي، وعبد الله السعيد، ومحمد فاروق، وأحمد علي، وعبد الله بكري، حيث تبدو فرص مشاركتهم اليوم بالمباراة صعبة، ماعدا الحارس الشناوي، وأحمد علي.

يذكر أن بيراميدز قد استطاع العبور إلى دور الـ8 بكأس مصر عقب فوزه على الأهلي بنتيجة هدف دون مقابل، بالمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16، أما حرس الحدود قد صعد عقب مواجهة طلائع الجيش والتي تغلب عليه فيها بركلات الجزاء الترجيحية 5\3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.