إيهاب جلال يرد على ترشيحه لتدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
أكد إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي أنه لا يعرف شيئاً عن ترشيحه لتدريب منتخب مصر خلفاً للمدرب خافيير أجيري الذي تمت إقالته في يوليو الماضي.
وفي تصريحات لقناة أون سبورت قال جلال :"لا أعرف شيئاً عن ترشيحي لتدريب المنتخب، تواترت اخبار كثيرة عن ترشيح أكثر من مدرب".
ويستعد إيهاب جلال لقيادة المصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية قبل أن يبدأ الموسم الجديد بحثاً عن تحقيق إنجاز يفوق المركز الرابع الذي حققه الموسم الماضي.
وأضاف جلال :"تركيزي في الوقت الحالي مع النادي المصري، وأتمنى أن نوفق في تحقيق شيء ما أفضل ما تحقق في الموسم الماضي".
وتابع مدرب الزمالك الأسبق :"تدريب المنتخب شيء يُشرف أي مدرب، لكن حتى الآن ليست هناك أية معلومات لدي عن الأمر".
وأنهى جلال :"أعتقد أن الفترة الحالية في المنتخب ستكون للمدرب المصري، هناك مدراء فنيين جيدين من المصريين ومن الأجانب، والعكس صحيح".
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