رياضة | تقارير.. ريال مدريد وباريس سان جيرمان توصلا لاتفاق رسمي بشأن صفقة تبادلية كبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد وباريس سان جيرمان توصلا لاتفاق رسمي بشأن صفقة تبادلية كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاتزال المتعة والإثارة قائمة في الميركاتو الصيفي، على الرغم من اقتراب موعد غلق باب القيد في الدوريات الأوروبية.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن هناك اتفاق بالفعل بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بانتقال ألفونس أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان للريال مقابل ذهاب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لملعب حديقة الأمراء.

ووفقًا لراديو مونت كارلو‘ الفرنسي، فإنه من المقرر أن يلعب ألفونس أريولا مباراته الآخيرة، غدًا الجمعة، بقميص باريس سان جيرمان أمام ميتز في الجولة الرابعة بالدوري، قبل أن يتوجه إلى سانتياجو برنابيو ليصبح لاعبًا جديدًا للفريق الملكي ريال مدريد.

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وأشار الراديو الفرنسي الشهير إلى أنه يجب على حارس المرمى الباريسي أن يسلك الطريق إلى مدريد في نهاية هذا الأسبوع، على أن تكون المباراة الوداعية له بين باريس وميتز، بعد اتفاقه على الأمور المالية مع الميرينجي الليلة.

ولا يزال هناك بعض التفاصيل يتعين تسويتها بين الناديين ولكن كلا الطرفين واثقين من إتمام العملية قبل إغلاق الميركاتو.

وعلى صعيد آخر، تدرب كيلور نافاس كالعادة في فالديبيباس في انتظار حل مستقبله.