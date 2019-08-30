كلوب يكشف أولى خطوات ليفربول نحو "اللقب السابع"

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كلوبيكشف أولى خطوات ليفربول نحواللقب السابع

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

وصف المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب، نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي جرت الخميس، بالمثيرة، مشيرا إلى خطوة أولى ينبغي القيام بها إذا أراد الفريق الإنجليزي الاحتفاظ باللقب.



وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة نسبيا، أقواها السادسة التي يقع على رأسها برشلونة الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلانو الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

وكانت القرعة رحيمة بليفربول الذي سيلعب في المجموعة الخامسة مع نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجنك البلجيكي.

وفي أول تعليق على القرعة اعتبرها يورجن كلوب "مثيرة فعلا".. لكنها أردف "نابولي مرة أخرى..!"، في إشارة إلى وقوع الفريقين في نفس المجموعة للعام الثاني على التوالي.

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ففي الموسم الماضي خسر ليفربول 0-1 في نابولي، قبل أن يهزم فريق الجنوب الإيطالي بنفس النتيجة في أنفيلد، ويمضي لاحقا للحصول على لقبه السادس في البطولة.

وكشف كلوب عن مهمته المقبلة قائلا: "سأحتاج لإلقاء نظرة فاحصة أخرى على جنك وسالزبورج ، إنهما فريقان شابان.. لذا سيكون الأمر مثيرا للاهتمام بنسبة 100 بالمئة.. لا أعتقد أنني لعبت ضد سالزبورج أو جنك من قبل".

وأضاف، ردا على ما يبدو بشأن من يعتبر مجموعة ليفربول سهلة: "هذا ما يحدث دائمًا ، فهي ليست مجموعة سهلة وليست مجموعة يمكننا فيها الاختباء خلف آخرين. علينا القيام بكل ما نستطيع (..) تلك هي الحال دائما".

وإذا أراد كلوب قيادة ليفربول إلى لقبه الأوروبي السابع، ومعادلة ميلان في المركز الثاني بقائمة الفائزين بالبطولة عبر تاريخها، سينبغي على كلوب الحذر من مفاجآت الخطوات الأولى، وهو أمر يبدو أن المدير الفني الألماني على وعي كامل به.