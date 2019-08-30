شكرا لقرائتكم مفاجأة .. باسم مرسى لم يوقع للإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من باسم مرسى مهاجم الزمالك المعار إلى الإنتاج الحربى حقيقة تمرده على الفريق العسكرى وعدم انضمامه للتدريبات .

قال المصدر فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 :" إلى هذه اللحظة لم يوقع باسم على عقود مع الإنتاج الحربى لأنه بعتبره بيته الذى تربيى فيه".

أضاف:" كل من يقول أنى لم أشارك فى تدريبات الإنتاج الحربى هذا الأمر عارى تماما من الصحة وكنت أعانى من إصابة فى وتر أكيليس ولكنى شفيت منها".

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وأعلن نادي الإنتاج الحربي، فى وقت سابق، الحصول على خدمات باسم مرسى، مهاجم الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وبالفعل أنضم اللاعب لتدريبات فريقه الجديد خلال الأيام الماضية.

وصرح مسئول فى الإنتاج الحربى، أن استعارة باسم مرسي من نادي الزمالك، باءت مهددة بالفشل، بسبب إصرار النادي الأبيض على وضع شرط فى عقد الاستعارة يفيد بمنع المهاجم من المشاركة فى مباراة فريقه الأصلي خلال الموسم الجديد.