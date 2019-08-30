شكرا لقرائتكم محمد يوسف يرحل عن الأهلى فى حالة واحدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بخدمات محمد يوسف فى منصب المدرب العام بالجهاز الفنى الجديد المتوقع قيادته للفريق فى الفترة المقبلة ولن يرحل إلا فى حالة واحدة.

ويضع مسئولو الأهلى حالة واحدة لرحيل محمد يوسف عن أسوار القلعة الحمراء وهى التعاقد مع مدير فنى ألمانى وسيتم المفاضلة خلفا ليوسف بين هانى رمزى وسمير كمونة وياسر رضوان.

ويتكتم مسئولو الأهلى على هوية وجنسية المدرب الجديد وقال مصدر فى الأهلى أن سفر أمير توفيق إلى إسبانيا أو ألمانيا أو اليونان لا يعنى بالضرورة التعاقد مع مدرب ينتمى لهذه الدول فقد يتفاوض توفيق مع مدرب فرنسى يُقيم فى ألمانيا على سبيل المثال.

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وأوضح المصدر أن النادى قريب جداً من إعلان المدير الفنى حتى يقود الفريق فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا حيث سيلعب الأهلى منتصف سبتمبر المقبل مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية.

جدير بالذكر أن الأهلى كان قد قرر إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ 16 لكأس مصر.