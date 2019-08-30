شكرا لقرائتكم بيراميدز وحرس الحدود .. مواجهة شرسة فى دور الـ 8 ببطولة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق بيراميدز بنظيره حرس الحدود في الثامنة من مساء اليوم،الجمعة، ضمن مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر على ستاد بتروسبورت فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة مواجهات الكأس دائماً

وكان بيراميدز قد نجح في العبور إلى دور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 ، بينما صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية 5/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات منتشية بعدما تأهل لدور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية وضرب موعداً مع بلوزداد الجزائرى بعد الفوز على ايتوال دو الكونغولى، فى مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 5/1 ،ويلاقي الفائز من مباراة بيراميدز وحرس الحدود فريق بتروجت الذي صعد لدور نصف النهائي وينتظر الفائز من بينهم ، وفى الطرف الثانى تأهل الزمالك لنصف النهائي ويلاقي الاتحاد السكندري بعد غداً الأحد في موقعة سوف تحدد أحد طرفي نهائي بطولة كأس مصر لعام ٢٠١٩

Advertisements

وحال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل لمباراة الليلة يلعب الفريقان وقتًا إضافيًا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويتطلع بيراميدز للفوز الليلة وإستكمال رحلة التتويج باللقب الأول.

وأصبح الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، في أزمة واضحة بعدما ضمت قائمة الإصابات داخل الفريق 6 لاعبين، وهم: الحارس أحمد الشناوي، وعبد الله بكري، وعبد الله السعيد، ومحمد فاروق، وأحمد علي، ومحمد فتحي ، وتبدو فرص لحاقهم بالمباراة صعبة، ماعدا الحارس الشناوي، وأحمد علي.

ومن جانبه ، قال أكد طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود، أن مباريات الكأس لاتعترف بشىء سوى أن كل الفرص متساوية ولا تفرق الإمكانيات المادية مع الطموحات ، مشدداً على ضرورة التركيز لحصد بطاقة التأهل لقبل النهائى لحصد البطولة التى فاز بها من قبل مع الفريق الساحلى.